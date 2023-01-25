Армія РФ обстріляла пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки Херсона

Російські окупаційні війська протягом доби 24 січня 52 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 52 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків. авіації, також по області завдано ракетних ударів", - зазначив він.

За його словами, Херсон армія РФ обстріляла 12 разів. Ворожі снаряди поцілили в пологовий будинок, школу, поліклініку, морпорт та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли 1 людина загинула, 6 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Напередодні загарбники обстріляли суднобудівний завод та житлові будинки Херсона.