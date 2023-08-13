Армія РФ обстріляла прифронтові населені пункти Харківщини, намагається йти в наступ

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби від ворожих обстрілів потерпали прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем були Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове, Уди, Стрілеча, Глибоке, Бударки та інші населені пункти.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

"На Куп'янському напрямку тривають важкі бої. Протягом минулої доби російські окупанти намагалися йти в наступ в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки. Наші захисники дали відсіч усім спробам ворога просунутися вперед, росіяни зазнали втрат та відступили на свої позиції", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, зранку 12 серпня ворог обстріляв смт Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено житловий будинок. Внаслідок російського обстрілу загинула 73-річна жінка.