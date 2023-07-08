Армія РФ обстріляла п’ять районів Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом доби по області окупанти завдавали авіаційних, мінометних та артилерійських ударів у Куп’янському, Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, з території РФ ворог здійснив 7 мінометних обстрілів по с. Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

Також артилерією окупанти обстріляли село Івашки. Біля 10 ударів - на території цивільних сільськогосподарських підприємств. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, в результаті ворожого обстрілу сталося загоряння хвойного лісу поблизу села Кучерівка Куп’янського району. Горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 3 га. Рятувальники пожежу ліквідували.

Окупанти завдали артилерійських ударів і по місту Вовчанськ. Пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Постраждав чоловік 62 років, який отримав осколкове поранення та був госпіталізований.

Синєгубов додав, що піротехніки ДСНС за добу обстежили 14,8 га території Харківщини, де виявили та знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів.

Зауважимо, російські окупаційні війська щодня відкривають вогонь по прикордонним районам Харківської області та населеним пунктам, що розташовані поблизу фронту. За добу 6 липня загарбники обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Ізюмського, Куп‘янського району.