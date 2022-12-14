Армія РФ обстріляла ремонтну бригаду газової служби

Російській окупаційні війська завдали удару по селищу Антонівка Херсонської області, повідомив 14 грудня заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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В момент атаки ремонтна бригада лагодила газопостачання в населеному пункті. Їх машина потрапила прямо під ворожий вогонь — зафіксоване пряме попадання ворожого снаряду. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

"Ось в таких умовах працюють наші ремонтні служби. Дякую всім нашим фахівцям, які в цих надскладних умовах працюють цілодобово", – зазначив Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні через обстріли тимчасово припинено теплопостачання мікрорайону Корабел, жителів закликають евакуюватися.

Загалом російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Зокрема, 14 грудня внаслідок обстрілу була пошкоджена будівля Херсонської обласної військової адміністрації у Херсоні.