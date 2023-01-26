Армія РФ обстріляла село на Херсонщині: одна людина загинула

Зранку 26 січня російська армія обстріляла село Кочубеївка Бериславського району Херсонської області. Одна людина загинула, четверо осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що прицільним вогнем армія країна-агресора РФ атакували адміністративну будівлю.

За попередньою інформацією, через російський удар одна людина загинула, четверо осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. Одна потерпіла знаходиться у важкому стані, лікарі борються за її життя.

На місці працюють рятувальні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

25 січня російські військові відкрили вогонь по Бериславу Херсонської області. Окупанти цілеспрямовано атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди.