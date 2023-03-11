Армія РФ обстріляла щонайменше 20 населених пунктів Харківщини

Армія країни-агресора РФ продовжує терор мирного населення Харківщини. Окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії, РСЗВ та мінометів прикордонні міста та селища області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минулої доби ворог продовжував масовані обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Під вогнем були щонайменше 20 населених пунктів Харківщини.

Внаслідок обстрілів села Вільхуватка Куп’янського району пошкоджено центр соціально-психологічної реабілітації дітей та школу, зруйновано близько 10 приватних житлових будинків. Поранення отримав 54-річний цивільний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Куп'янську ворожими обстрілами пошкоджено щонайменше 2 приватних житлових будинки.

Крім того в області залишається високою мінна небезпека. Вчора, біля села Діброва Ізюмського району 32-річний місцевий мешканець у лісі підірвався на міні "Пелюстка". Він госпіталізований з пораненням.

Також на лінії зіткнення російські окупанти вкотре намагалися вести наступальні дії в напрямку села Гряниківка. Загарбники зазнали невдачі та відступили з втратами.

Крім того, енергетики області продовжують працювати над відновленням енергосистеми, що отримала пошкодження через масовані російські обстріли. Сьогодні вночі було заживлено 100% абонентів Харкова. У місті тривають роботи над відновленням руху громадського електротранспорту.

В області без електроенергії наразі залишаються 15 тисяч абонентів у Вовчанську, Старому Салтові та Слатиному. Але найближчим часом енергетики там також відновлять електропостачання.

Нагадаємо, через постійні ворожі обстріли Харківська обласна військова адміністрація повідомляє про початок обов’язкової безкоштовної евакуації родин із дітьми та маломобільних жителів з Куп’янської міської громади.