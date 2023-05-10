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Армія РФ обстріляла школу, фельдшерський пункт та торговельний центр на Херсонщині

Армія РФ обстріляла школу, фельдшерський пункт та торговельний центр на Херсонщині
Ворог продовжує обстрілювати деокуповану частину Херсонщини

Російські окупаційні війська протягом доби 8 травня 63 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 63 обстріли, випустивши 354 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 7 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у школу, фельдшерський пункт, територію та будівлю торгівельного центру", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина дістала поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 49 осіб.

Зауважимо, протягом 8 травня загарбники 46 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 320 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, поранивши 14 людей.

Автор:
Світлана Манько