Армія РФ обстріляла Слов’янську громаду касетними снарядами

Російськи окупанти сьогодні, 21 липня, обстріляли Слов’янську громаду у Донецькій області касетними снарядами, поранені двоє мирних мешканців.

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Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях.

"Слов’янська громада знову зазнала обстрілу. Як і раніше, ворог використав реактивні системи залпового вогню з касетними боєприпасами", - сказав Лях.

За його словами, поранень зазнали двоє жителів селища Билбасівка.

Зазначимо, російські військові 19 липня також обстріляли Слов'янськ. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені приватні будинки.