Армія РФ обстріляла спальний район Миколаєва

У ніч проти суботи, 30 липня, російські окупанти обстріляли спальний район Миколаєва. Попередньо відомо, що одна людина загинула.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 30 липня, після 01:00 був обстріляний один із спальних районів міста", - зазначив Кім.

Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень.

За наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки.

Детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, зранку 29 липня російські окупаційні війська запустили касетні снаряди по Миколаєву. Ворожі снаряди влучили у зупинку громадського транспорту. Внаслідок чого п’ять людей загинуло, поранення отримали 14 осіб.