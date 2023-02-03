Армія РФ обстріляла суднобудівний завод, школу та житлові будинки Херсона

Російські окупаційні війська протягом доби 2 лютого 65 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти 65 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Херсон армія РФ атакувала 13 разів. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, школу та житлові будинки.

Також за інформацією місцевих пабліків, у Херсоні сьогодні вночі гасили магазин "Епіцентр", який потрапив під обстріл.

Там розташовувався склад феєрверків, через що сталися вибухи та масштабна пожежа.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людини, поранення різного ступеня тяжкості дістали 9 жителів області.

Серед поранених – 5-річний хлопчик, дитину у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Херсон залишається найбільш регулярно обстрілюваним великим українським містом за межами Донбасу.

Протягом 1 лютого російські окупаційні війська 34 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.

На думку розвідки Британії, РФ обстрілює Херсон, щоб деморалізувати цивільних та стримати українські контратаки.