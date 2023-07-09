Армія РФ обстріляла територію суднобудівного заводу у Херсоні

Російські окупаційні війська протягом доби 8 липня 59 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 334 снаряди з мінометів, артилерії, авіації, "Градів", авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію суднобудівного заводу у Херсоні", - уточнив Прокудін.

За його словами, через російську агресію одна людина дістала поранення.

Зауважимо, троє людей постраждали внаслідок чергового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ вдень 6 липня. Тоді ворог обстріляв житловий будинок та продуктовий магазин.

Нагадаємо також, що 6 липня росіяни обстріляли інші населені пункти Херсонської громади, зокрема селище Антонівка, де через це постраждала літня жінка, що знаходилася на вулиці, а також селище Приозерне, де тяжкі поранення отримали двоє літніх людей.