Армія РФ обстріляла територію заводу, церкву, магазини на Херсонщині: 1 загиблий та 10 поранених

Російські окупаційні війська протягом доби 11 серпня 39 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, 10 - дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 39 обстрілів, випустивши 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 9 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу, адміністративні будівлі, позашкільний навчальний заклад, обʼєкти критичної інфраструктури, церкву, магазини, кафе у Херсонській міській громаді,пункт видачі гуманітарної допомоги та будівлю магазину в Бериславі", - уточнив Прокудін.

Як повідомив очільник області, через російську агресію 1 людина загинула, 10 - дістали поранення.

Зауважимо, протягом доби 10 серпня окупанти 60 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення.