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Армія РФ обстріляла територію заводу, церкву, магазини на Херсонщині: 1 загиблий та 10 поранених
Російські окупаційні війська протягом доби 11 серпня 39 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 1 людина загинула, 10 - дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 39 обстрілів, випустивши 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 9 снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу, адміністративні будівлі, позашкільний навчальний заклад, обʼєкти критичної інфраструктури, церкву, магазини, кафе у Херсонській міській громаді,пункт видачі гуманітарної допомоги та будівлю магазину в Бериславі", - уточнив Прокудін.
Як повідомив очільник області, через російську агресію 1 людина загинула, 10 - дістали поранення.
Зауважимо, протягом доби 10 серпня окупанти 60 разів обстріляли Херсонську область, внаслідок чого шестеро людей отримали поранення.