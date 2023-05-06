Армія РФ обстріляла територію заводу та будівлю церкви на Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом доби 5 травня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши 411 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в місті Херсоні та будівлю церкви Бериславського району", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, через російську агресію двоє людей дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 155 осіб.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 4 травня здійснили 95 обстрілів Херсонщини, внаслідок чого троє людей отримали поранення.