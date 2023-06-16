Армія РФ обстріляла три райони Харківщини

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів: Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Бочкове, Бударки, Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка та інших.

У селі Липці Харківського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено вікна житлового будинку та 2 господарські споруди.

Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено 2 житлових будинки, залізнична зупинка та господарча будівля, сталася пожежа.

Як повідомив очільник області, за добу постраждалих серед цивільного населення Харківщини не зафіксовано.

Крім того, за добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 216 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, напередодні армія РФ атакувала Харків дронами та обстріляла прифронтові населені пункти. 2 дрони були збиті силами ППО.