Армія РФ обстріляла три райони Харківщини

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Богодухівському, Харківському та Куп'янському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ударами ворожих мінометів та артилерії перебували Уди, Козача Лопань, Масютівка, Кислівка, Котлярівка, Красне Перше, Берестове та інші населені пункти.

Як підкреслив Синєгубов, масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення не зафіксовано.

Крім того, в Харківській області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.

Напередодні окупанти обстріляли 25 населених пунктів Харківщини. Під ударами російських загарбників була переважно цивільна інфраструктура.