Армія РФ обстріляла три райони Харківщини: є постраждалі

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів села Кучерівка Куп'янського району поранення зазнав та був госпіталізований чоловік 65 років.

Крім того, у селі пошкоджено 3 приватні будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

Також у місті Вовчанськ Чугуївського району поранений 57-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У селі Вільхуватка Харківського району обстрілами пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Крім того, на Харківщині триває розмінування деокупованих територій. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 167 вибухонебезпечних предметів.

Протягом попердньої доби, 30 квітня, у Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" було пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок. Тоді окупантизавдали ударуз реактивної системи залпового вогню по центру Куп'янська.