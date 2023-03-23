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Армія РФ обстріляла чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія РФ обстріляла чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки
Наслідки ворожих обстрілів. Фото: пресслужба Харківської ОВА

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Чернещина Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю храму та зайнялася трава на відкритій території.

Фото 2 — Армія РФ обстріляла чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

У смт Вільча та селі Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки.

У селі Вільхуватка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок, ще 2 пошкоджено.

Фото 3 — Армія РФ обстріляла чотири райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Синєгубов повідомив, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, в області тривають заходи з розмінування. Протягом минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили більше 5,5 га території та знешкодили ще 193 вибухонебезпечні предмети.

Зазначимо, днем раніше під ворожий вогонь потрапили Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Автор:
Світлана Манько