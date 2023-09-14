Армія РФ обстріляла три райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки

Армія країни-агресора РФ не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом доби по області окупанти завдали авіаударів по околицях Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, армія РФ нанесла понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів.

Так, вночі окупанти обстріляли центр міста Вовчанськ. Була зруйнована адмінбудівля. За попередньою інформацією, загарбники обстріляли населений пункт артилерією 152-го калібру.

Також у смт Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна в адмібудівлі, 1 приватний житловий будинок, 1 двоповерховий житловий будинок, 4 легкових автомобілі.

Крім того, зафіксовано ворожий артилерійський обстріл села Чернещина Борівської громади Ізюмського району, внаслідок чого пошкоджено майно агрофірми.

Як повідомив очільник області, постраждалих серед цивільного населення немає.

Синєгубов додав, що у селі Благодатне Чугуївського районування під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік. Він отримав вибохові травми та опіки.

Зауважимо, напередодні окупанти завдали понад 20 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів Харківщини.

У смт Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибиті вікна у будівлі частини, пошкоджено 1 службовий автомобіль та 4 приватні.