Армія РФ обстріляла три райони Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, сьогодні вночі ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. В місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Крім того, у селі Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач.

Через ворожі обстріли Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення жінка 58 років.

Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Також у смт Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок.

Як додав Синєгубов, на Харківщині триває гуманітарне розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 9,3 га території та знешкодили 114 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, біля села Гур’їв Козачок Богодухівського району18 червня внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули 2 людей - 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.