Армія РФ обстріляла вісім громад на Донеччині: в ОВА розповіли подробиці

Російська окупаційна армія продовжує воювати з мирним населенням Донецької області. Протягом минулої доби росіяни поранили 6 жителів Донеччини: четверо постраждали у Костянтинівці і ще двоє в Шахтарському.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомляє Донецька ОВА.

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілів у Торецькій громаді було пошкоджено сім будинків: шість у Петрівці і одна у Торецьку. У Часовоярській громаді ворожі снаряди пошкодили чотири приватні будинки, три промислові будівлі і одну нежитлову споруду. Пошкоджено будинок у Привіллі Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку пошкоджено три будинки у Ямполі Лиманської громади і будинок в Сіверську.

На Волноваському напрямку у Комарській громаді під обстрілами опинилося селище Шевченко, у Вугледарській громаді — Вугледар і Новоукраїнка.

Протягом ночі загарбники продовжували обстрілювати Авдіївку, Красногорівку і Новомихайлівку Мар'їнської громади, а зранку завдали ударів по Очеретинному і околиці Курахівської громади.

Нагадаємо, 3 вересня внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Донецькій області одна людина загинула і п'ять були поранені.