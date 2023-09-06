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Армія РФ обстріляла вісім громад на Донеччині: в ОВА розповіли подробиці

Армія РФ обстріляла вісім громад на Донеччині: в ОВА розповіли подробиці
Росіяни поранили 6 жителів Донеччини. Фото: Донецька ОВА

Російська окупаційна армія продовжує воювати з мирним населенням Донецької області. Протягом минулої доби росіяни поранили 6 жителів Донеччини: четверо постраждали у Костянтинівці і ще двоє в Шахтарському.

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Про це повідомляє Донецька ОВА.

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілів у Торецькій громаді було пошкоджено сім будинків: шість у Петрівці і одна у Торецьку. У Часовоярській громаді ворожі снаряди пошкодили чотири приватні будинки, три промислові будівлі і одну нежитлову споруду.  Пошкоджено будинок у Привіллі Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку пошкоджено три будинки у Ямполі Лиманської громади і будинок в Сіверську.

На Волноваському напрямку у Комарській громаді під обстрілами опинилося селище Шевченко, у Вугледарській громаді — Вугледар і Новоукраїнка.

Протягом ночі загарбники продовжували обстрілювати Авдіївку, Красногорівку і Новомихайлівку Мар'їнської громади, а зранку завдали ударів по Очеретинному і околиці Курахівської громади.

Нагадаємо, 3 вересня внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ у Донецькій області одна людина загинула і п'ять були поранені. 

Автор:
Тетяна Гойденко