Армія РФ обстріляла Вовчанські Хутори на Харківщині: троє загиблих

28 червня російські загарбники обстріляли Вовчанську громаду Чугуївського району. Через російську агресію загинуло одразу троє цивільних людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 12:00 ворог вкотре обстріляв Вовчанську громаду Чугуївського району.

"На жаль, внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців села Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям", - зазначив Синєгубов.

Він додав, шо наразі на місці події працюють екстрені служби.

Нагадаємо, зранку 28 червня російські окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли село Курилівка Куп'янського району. Важкого поранення зазнала 70-річна жінка.

Зауважимо, минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Богодухівському, Харківському та Куп'янському районах області.