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Армія РФ обстріляла Харківщину: є жертви та поранені

Армія РФ обстріляла Харківщину: є жертви та поранені

Російські окупаційні війська 8 лютого атакували смт Дворічна на Харківщині, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У смт Дворічна Куп'янського району протягом дня під артилерійським обстрілом перебували житлові будинки. Близько 14:00 від поранень загинули двоє цивільних людей: 48-річний чоловік та жінка 45 років", - зазначив він.

За його словами, у Чугуївському районі внаслідок обстрілів поранені п'ятеро людей.

У Вовчанську артилерійським вогнем пошкоджено щонайменше 7 багатоквартирних та 2 приватні житлові будинки. 

На місцях працюють рятувальники.

Нагадаємо, 7 лютого близько 23:00 ворог завдав ракетного удару по центру Харкова. 4 ракети, попередньо С-300, влучили у об'єкт цивільної промисловості.

Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває.

Автор:
Ніна Комащенко