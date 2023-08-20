Армія РФ обстріляла Харківщину: поцілили у лікарню та житлові будинки

20 серпня російські загарбники завдали ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську. У Вовчанську снаряди окупантів прилетіли у будівлю лікарні, яка не експлуатується та у приватний будинок. Внаслідок ворожих обстрілів загинув 71-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської області Олег Синєгубов.

За його словами, ворог весь день завдає артилерійських ударів по Куп‘янську. За попередніми даними, внаслідок влучання у житлову частину міста 10 людей отримали поранення.

Медики надають всю необхідну допомогу. Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.

Ворожі снаряди також пошкодили нежитлові будівлі і автомобілі.

Пізніше у МВС додали, що ворог обстріляли площу біля будівлі поштового відділення у середмісті Куп'янська, в результаті чого сталися пожежі. Є поранені, їх кількість уточнюється. Окупанти обстріляли площу біля будівлі поштового відділення.

Зауважимо, напередодні внаслідок обстрілів Куп'янська важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні.

Також тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.