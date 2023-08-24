Армія РФ обстріляла Херсон, серед поранених - дитина

Амія країни-агресора РФ 24 серпня вкотре обстріляла Херсон. Поранення отримала 7-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл середмістя Херсона постраждала дитина. 7-річна дівчинка потрапила під ворожий удар у квартирі. У неї – поранення спини, руки та ноги", - зазначив Прокудін.

За словами очільника області, у стані середньої тяжкості потерпілу дитину шпиталізували. Зараз їй надають усю необхідну меддопомогу.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, 24 серпня близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон.

"Один із снарядів поцілив у дах приватного будинку у середмісті. Наразі відомо про трьох потерпілих цивільних, серед яких малолітня дитина. Дані уточнюються", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Там додають, що правоохоронці продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Зауважимо, російські окупаційні війська протягом доби 23 серпня 99 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

Нагадаємо, 23 серпня армія країни-агресора РФ завдала авіаударів по Херсону, скинувши дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки.