Армія РФ обстріляла Херсон та сусіднє селище: загинули дві жінки (ВІДЕО)

Російська армія вкотре обстріляла житлові квартали в Херсонському районі, через що загинуло дві жінки. Про це повідомляє у соцмережах обласна військова адміністрація.

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Так, уламками від російського снаряду у Суворовському районі Херсона був понівечений автомобіль, у салоні якого були чоловік та жінка. Чоловіка забрала бригада швидкої допомоги, а жінка загинула на місці.

Крім того, внаслідок обстрілу селища Комишани було поранено трьох людей. 25-річна жінка від отриманих ран померла.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, за її процесуального керівництва розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина 2 статті 438 Кримінального кодексу).

"За даними слідства, 27 січня окупанти здійснили черговий обстріл міста Херсона та населених пунктів області. Внаслідок цього загинуло дві жінки", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що через обстріли поранення отримали щонайменше п’ять мирних мешканців, причому декількох осіб госпіталізовано з тяжкими травмами.

Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, серед яких лікарня та житлові будинки. Прокурори спільно зі слідчими поліції наразі проводять необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, що напередодні російська армія обстріляла село Кочубеївка Бериславського району, внаслідок чого одна людина загинула, а чотири отримали поранення різного ступеню тяжкості.