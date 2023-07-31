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Армія РФ обстріляла Херсон з "Градів": загинув чоловік

Зранку росіяни обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ «Град»
Зранку росіяни обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ «Град»

Вранці 31 липня армія країни-агресора РФ обстріляла Херсон з РСЗВ “Град”. Загинув працівник комунального підприємства.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

"Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ “Град”", - зазначив він.

За його словами, під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок обстрілу середмістя загинув 60-річний працівник міського комунального підприємства. Ще двоє його колег – тракторист та робітник отримали поранення. 

Також пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.

Фото 2 — Армія РФ обстріляла Херсон з "Градів": загинув чоловік

Зауважимо, за добу 30 липня в Херсонській області росіяни здійснили 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів та поранивши 5 людей.

Автор:
Світлана Манько