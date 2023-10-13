Армія РФ обстріляла Херсонщину і Дніпропетровщину: яка ситуація в областях

Протягом 13 жовтня війська РФ не припиняли обстріли мирних населених пунктів. Під ворожим вогнем опинилися Херсонська і Дніпропетровська області, а в місті Покровськ Донецької області збільшилася кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу.

У Херсонської області війська накрили вогнем Кіндійку. Як повідомили в ОВА, внаслідок обстрілу постраждала 42-річна жінка. У неї вибухова і черепно-мозкова травми, струс головного мозку, осколкові поранення і травматичне пошкодження хребта.

Також поранення дістав 52-річний чоловік. Його з численними травмами госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

Дніпропетровську область російські загарбники п’ять разів атакували з артилерії та двічі – дронами. Також ворог продовжував нещадно бити по Нікопольщині. Внаслідок обстрілів було пошкоджено комунальне підприємство, 9 приватних будинків і господарські споруди. Знищене авто та обірвана лінія електропередач.

В одному з сіл Марганецької громади ворожі снаряди пошкодили агрофірму, а в іншому – загорілися понад півтисячі тюків з сіном та соломою. Пошкоджені були 7 приватних осель, авто та лінії електропередач.

Також під ворожий вогонь потрапили двоє рятувальників 48 та 24 років, які гасили пожежу після попереднього обстрілу. Стан постраждалих медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Що стосується ракетного удару по центру Покровська, то наразі відомо про 24 травмованих осіб. Одна людина загинула в лікарні. Серед поранених – 9 працівниць управління соціального захисту населення та 2 відвідувачки, віком від 32 до 68 років. Руйнувань зазнали адмінбудівля УСЗН, об’єкт соціальної інфраструктури, два медичних об’єкти та два багатоквартирних будинки.