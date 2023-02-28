Армія РФ обстріляла Херсонську область, є поранені

Російські окупаційні війська протягом доби 27 лютого 119 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 119 разів вдарили по Херсонщині. Мирні населені пункти атакували з різних видів озброєння – РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та БМП", - йдеться у повідомленні.

Херсон армія РФ обстріляла 18 разів – били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в школу, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли поранення отримали 3 мирні жителі.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

За добу 26 лютого ворог 97 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Російські обстріли обірвали життя 1 людини, ще 2 особи дістали поранення.