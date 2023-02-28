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Армія РФ обстріляла Херсонську область, є поранені
Російські окупаційні війська протягом доби 27 лютого 119 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
"Російські загарбники 119 разів вдарили по Херсонщині. Мирні населені пункти атакували з різних видів озброєння – РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та БМП", - йдеться у повідомленні.
Херсон армія РФ обстріляла 18 разів – били по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди поцілили в школу, приватні та багатоквартирні будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли поранення отримали 3 мирні жителі.
Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
За добу 26 лютого ворог 97 разів відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Російські обстріли обірвали життя 1 людини, ще 2 особи дістали поранення.