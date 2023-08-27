Армія РФ обстріляла Херсонську область: є загиблий та поранені

Окупаційні війська РФ протягом доби 26 серпня 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще четверо поранені.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог здійснив 61 обстріл, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів.

Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Крім того, ворожі снаряди поцілили у будівлю об'єкта критичної інфраструктури, територію та будівлю медичного закладу, будівлю підприємства у Херсоні.

Також внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені складські приміщення у Бериславському районі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Нагадаємо, протягом доби 25 серпня ворог 74 рази відкривав вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.