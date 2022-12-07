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Армія РФ обстріляла Херсонську область. Є жертви

Армія РФ обстріляла Херсонську область. Є жертви

Війська Російської Федерації за минулу добу, 6 грудня, 51 раз обстріляли територію Херсонської області, в Telegram повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

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Внаслідок ворожої атаки на регіон є жертви серед мирного населення. Так, росіяни вбили 2 мирних людей, ще 1 мешканець області отримав поранення.

Крім того, через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

"Російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонщини. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів", — розповів Янушевич.

Також відомо, що 6 грудня російські війська завдали удару по будівлі Херсонського водоканалу, в результаті обстрілу там виникла пожежа.

Днем раніше, 5 грудня, під ворожим вогнем також опинилися житлові квартали Херсона. Російські снаряди поцілили в будинки херсонців та іншу цивільну інфраструктуру міста.

Автор:
Віта Молодан