Армія РФ обстріляла Херсонську область — одна людина постраждала

Окупаційні війська Російської Федерації 26 лютого завдали ударів із артилерійських установок по селищу Дніпровське Білозерської громади, Херсонської області.

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Про це повідомила пресслужба Херcонської ОДА (ОВА).

Російський снаряд влучив у подвір'я місцевих жителів. Внаслідок атаки поранення дістав 55-річний чоловік.

"Бригада швидкої доставила постраждалого до найближчої лікарні, нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу", — уточнили в ОВА.

Крім того, протягом доби 25 лютого російські окупаційні війська 78 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

До цього, за добу 24 лютого Херсон ворог обстріляв 9 разів. Снаряди влучили у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки, будівлі дошкільного закладу освіти й медичного закладу. А 23 лютого окупаційні війська РФ обстріляли одну з міських лікарень Херсона.

Тоді через ворожий обстріл пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу.