Армія РФ обстріляла з мінометів та "Градів" Херсонщину: 5 людей дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби 30 травня 49 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 49 обстрілів, випустивши 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА.

Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази, випустивши 5 снарядів.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За словами очільника області, через російську агресію 5 людей дістали поранення.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 68 осіб.

Напередодні ворог 52 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула.