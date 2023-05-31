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Армія РФ обстріляла з мінометів та "Градів" Херсонщину: 5 людей дістали поранення
Російські окупаційні війська протягом доби 30 травня 49 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 5 людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 49 обстрілів, випустивши 219 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА.
Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази, випустивши 5 снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
За словами очільника області, через російську агресію 5 людей дістали поранення.
Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 68 осіб.
Напередодні ворог 52 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула.