Армія РФ обстріляла з "Торнадо" Костянтинівку

Армія країни-агресора протягом доби обстрілювали населені пункти Донецької області на кількох напрямках. За 6 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини. Ще 7 людей в області дістали поранення.

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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, 6 березня ввечері росіяни обстріляли з "Торнадо" Костянтинівку — поранили 2 людей, пошкодили школу, 4 багатоповерхівки, приватний будинок, численні гаражі та автівки.

На Донецькому напрямку інтенсивний вогонь ворог вів в Очеретинській громаді: пошкоджено щонайменше 5 будинків у Нетайловому та Тоненькому, зранку відбулись авіаракетні удари по Ласточкиному та Орлівці і артобстріли по Красногорівці та Кам'янці.

Вночі росіяни обстріляли з артилерії Карлівку, пошкодили інфраструктурний об'єкт.

Крім того, в Авдіївці вночі тривали хаотичні обстріли, а на ранок відбулися 2 масовані артобстріли та авіаракетний удар — влучання у житлові квартали. У Мар'їнській громаді під вогонь потрапили Мар'їнка, Красногорівка, Побєда і Костянтинівка.

На Горлівському напрямку 3 людини поранено і 3 будинки пошкоджено в Торецькій громаді.

У Соледарській громаді зруйновано будинок у Міньківці, під обстрілами Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Никифорівка, Федорівка, Васюківка і Роздолівка. Гучно було у Часовоярській громаді.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 5 будинків у Переїзному Званівської громади, зафіксовано 8 обстрілів Торського і Зарічного Лиманської громади.