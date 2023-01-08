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Події
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Армія РФ обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину

Армія РФ обстріляла з важкої артилерії Нікопольщину

Армія країни-агресора РФ продовжує терор Дніпропетровської області. В ніч на 8 грудня окупанти двічі спрямовували свою важку артилерію на Нікопольщину.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ударили по двох громадах - Червоногригорівській та Мирівській. Туди прилетіли з півтора десятки снарядів", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Представники ДСНС продовжують обстеження уражених територій, з’ясовуються наслідки атак.

Нагадаємо, 5 січня росіяни тричі накривали Нікополь з "Градів" та важкої артилерії. Загарбники спрямували на місто щонайменше 30 снарядів.

Автор:
Ніна Комащенко