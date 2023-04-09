Армія РФ обстріляла завод та зерновий термінал на Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом доби 8 квітня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 71 обстріл, випустивши по Херсонщині 495 снарядів.

23 снаряди влучили у місто Херсон.

"Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, лінію електропередач, територію судозаводу Корабельного району міста та зернового терміналу Бериславського району", - уточнив Прокудін.

За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.

Крім того, з деокупованої території області за добу евакуйовано 61 особу.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ зранку 7 квітня обстріляла з важкої артилерії Станіслав на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримала жінка та її двоє дітей.

Також у місті Берислав Херсонської області 7 квітня під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги.