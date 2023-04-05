Армія РФ обстріляла житлові будинки в Донецькій області — одна людина загинула

Окупаційні війська вдень 5 квітня здійснили танковий обстріл смт. Велика Новосілка Донецької області.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Росіяни черговий раз цілилися по житлових будинках. Зафіксовані влучання по цивільних будівлях, а саме в приватний будинок. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

В будівлі, куди потрапив снаряд, також виникла пожежа.

Загалом протягом минулої доби в Донецькій області в Селидівській громаді було пошкоджено 5 будинків, а в Очеретинській - пошкоджено лінії електропередач.

До цього, потягом 3 квітня росіяни вбили чотирьох жителів регіону й поранили ще трьох. Вночі росіяни завдали потужних ударів по Курахівській громаді. 2 квітня окупанти також обстріляли низку населених пунктів Донеччини. Тоді шестеро жителів регіону загинули, а ще 15 отримали поранення.