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Армія РФ обстрілює Салтівський район Харкова
Російські війська вдень 15 серпня обстрілюють Салтівський район Харкова. Уже відомо про двох поранених.
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Про це повідомив мер Ігор Терехов.
"Обстріл Салтівського району. Двоє поранених. Знову поряд із зупинкою громадського транспорту", - зазначив Терехов.
Мер також заявив, що внаслідок обстрілу Салтівського району горить гаражний кооператив, пошкоджень зазнав дев'ятиповерховий будинок.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Очільник Харківської області Олег Синєгубов закликає мешканців міста залишатись в укриттях.
Зазначимо, уночі 15 серпня армія країни-агресора РФ обстріляла Слобідський район Харкова, влучивши по території одного з підприємств.