Армія РФ підірвала Каховську ГЕС: що робити мешканцям небезпечних районів (ВІДЕО)

Російські війська в ніч на 6 червня підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістанеться критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів", - зазначив він.

Прокудін закликав мешканців зібрати документи, речі першої необхідності і чекати евакуаційні автобуси.

"Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечні території", - закликав очільник ОВА.

Херсонська МВА повідомила, що станом на 8:00 мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки.

У МВС назвали населені пункти, в яких оголошено евакуацію

Пресслужба МВС повідомила, що підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

У МВС попередили, що рівень води піднімається і закликали всіх, хто знаходиться у зоні небезпеки:

вимкнути всі електроприлади;

взяти документи і речі першої необхідності;

подбати про близьких і домашніх улюбленців;

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських.

"І пам’ятайте: ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин. Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліцейським, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам", - наголосили в МВС.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляє, що через підрив Каховської ГЕС і дамби у водосховищі стрімко падає рівень води. Щогодини - майже на 15 сантиметрів.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурськоі коси за даними ДСНС не буде, але може (теоретично) підтопити дорогу і тимчасово півострів стати островом.

"Без паніки. Працюємо в тісній співпраці з Херсонськими колегами", - додав він.