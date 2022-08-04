Армія РФ пішла в наступ на Харківщині, ЗСУ вступили в бій, — Генштаб

Російські загарбники протягом останньої доби, 3 серпня, здійснили спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, що на Харківщині. Про цей йдеться в черговому зведенні Генштабу.

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Збройні сили України вступили в бій з загарбниками, з ціллю відбити атаку. Станом на ранок 4 серпня бойові дії на цьому напрямку тривають.

Крім того, у Харківській області противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.

Ворог також намагався прорвати лінію оборони на інших напрямках. Зокрема, росіяни обстріляли із ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області.

На Слов’янському напрямку Генштаб зафіксував обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне, однак отримали відсіч від ЗСУ та відійшли.

Росіяни також вели вогонь по населеним пунктам на Краматорському напрямку, завдали авіаційного удару неподалік Спірного. Крім того, окупанти вели наступальний бій у напрямку Яремівка – Долина, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію, завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із артилерії та танків. Ворог завдав авіаудару неподалік Новополя, там станом на ранок 4 серпня тривають бойові дії в напрямку Олександрівка – Мар’їнка.

"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад, на територію РФ, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я", — резюмували в Генштабі.

Нагадаємо, вночі 4 серпня у Харкові окупанти поцілили в адміністративну будівлю Немишлянського районі міста. Мер Ігор Терехов повідомив, що ніхто не постраждав, пожежа також не виникала. Крім того, військові армії РФ обстріляли два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Криворізький. В результаті є руйнування, одна жінка дістала поранення.