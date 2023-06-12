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Армія РФ продовжує гатити по населеним пунктам Запорізької області: є постраждалі

Армія РФ продовжує гатити по населеним пунктам Запорізької області: є постраждалі
Армія РФ обстріляла 17 населених пунктів Запорізької області

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 74 ударів ворог завдав по17 населених пунктів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що 74 обстріли здійснив ворог по 17 населених пунктах області.

За словами Малашко, окупанти завдали 4 обстріли з РСЗВ по Червоному, Степовому, 70 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Ольгівському, Темирівці, Новодарівці, Кам'янському та іншим прифронтовим селам.

Як повідомив очільник області, 50-річна жінка постраждала під час ворожої атаки по Новоселівці.

Нагадаємо, напередодні під вогнем загарбників опинилися 18 населених пунктів, через що додалося 19 зруйнованих цивільних об'єктів. 

Зауважимо, двоє осіб загинули внаслідок влучання російськими військами 10 червня у приватний будинок в Оріхові.

Автор:
Світлана Манько