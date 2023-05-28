Армія РФ продовжує гатити по населеним пунктам Запорізької області: є руйнування та поранені

Російські загарбники продовжують гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 77 ударів ворог завдав по 21 населеному пункту.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, минулої доби 21 населений пункт постраждав від ворожого вогню.

Від авіаударів постраждали Новоданилівка, Червоне та Новоселівка. Чотири атаки з БПЛА здійснено на Малу Токмачку та Ольгівське.

Удари з РСЗВ прийшлися по Кам'янському та Єгорівці. 68 артилерійських обстрілів були націлені на Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Малинівку, Павлівку та інші прифронтові села.

Наразі зафіксовано 12 нових руйнувань цивільних об'єктів.

Як повідомив очільник області, через російську агресію чотири мирні жителі отримали травми: у с. Плавні 74-річний чоловік травмований під час чергової атаки, у Степногірську постраждали чоловіки 51 та 58 років.

Також у Гуляйполі під завалами власного будинку опинився 39-річний чоловік. Фахівці оперативно деблокували постраждалого та доставили до медичного закладу.

Всі поранені перебувають під медичним наглядом.

Напередодні окупанти обстріляли 16 мирних міст і сіл Запорізької області. У Гуляйполі поранення отримали дві жінки, а в Новоданилівці росіяни вбили 73-річну жительку на власному подвір'ї.