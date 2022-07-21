Армія РФ продовжує обстрілювати Донецьку область та "денацифікувати" школи

Військові армії країни-агресора РФ продовжують обстрілюють мирні населені пункти на Донеччині. Окупанти зруйнували два навчальні заклади у Краматорську та Костянтинівці.

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Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Дві школи зруйнували сьогодні російські окупанти - у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ та НКМЗ", - зазначив Кириленко.

Також значної шкоди завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста.

У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася.

Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

Інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає.

"Росія цілеспрямовано руйнує наші міста та селища. Не наражайте себе на небезпеку - евакуюйтеся", - підкреслив Кириленко.

Зазначимо, російські військові 19 липня обстріляли Краматорськ на Донеччині. За попередніми даними містом били авіаційними ракетами.