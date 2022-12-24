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Армія РФ продовжує обстрілювати міста та села Харківщини
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільне населення міст і сіл прикордонних районів Харківщини та населених пунктів біля лінії зіткнення", - зазначив він.
Так, 23 грудня близько 18:00 внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району пошкоджень зазнали житловий будинок, господарчі споруди та гаражі. Сталися пожежі. На щастя, без постраждалих.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, протягом доби ворог обстрілював з артилерії, танків та мінометів райони населених пунктів: Гур’їв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне.
За словами очільника області, жертв серед цивільного населення немає.
Зазначимо,напередодні окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів.
Обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа.