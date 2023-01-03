Армія РФ продовжує обстрілювати міста та села Харківщини

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби під ворожим вогнем перебували прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - зазначив він.

Зокрема, ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Кам’янка, Новомлинськ, Тавільжанка, Лиман Перший, Вільшана, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Першотравневе.

Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі. Під час гасіння пожеж особовий склад ДСНС двічі потрапляв під повторні обстріли – в смт Дворічна та у Вовчанську.

На щастя, протягом доби від обстрілів ніхто не постраждав.

Крім того, триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 103 вибухонебезпечні предмети.