Армія РФ продовжує обстрілювати населені пункти Харківщини: в ОВА розповіли про наслідки ворожих атак

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Колісниківка, Глушківка, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, , Стариця, Огірцеве, Дворічна, Западне, Масютівка та інші міста і села області.

Так, у селі Колісниківка Куп'янського району обстрілами пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди.

Крім того, у місті Куп’янськ пошкоджено приватний будинок.

Як повідомив очільник області, протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Зауважимо, російські війська в ніч проти 24 червня завдали ракетних ударів по Харкову та області. Загарбники атакували місто ракетами С-300. Внаслідок ударів зафіксували руйнування.