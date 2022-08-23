Армія РФ продовжує обстрілювати Харків та Харківську область

Російські окупанти 23 серпня вранці знову обстріляли Харків. Продовжують окупанти також обстрілювати населені пункти Харківської області.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Обстріли Харкова та Харківщини тривають. Сьогодні близько 6 ранку ворог обстріляв Київський район Харкова. Зафіксовано влучання в приватний будинок. На щастя, ніхто не постраждав",- зазначив Синєгубов.

Також близько 4:40 ранку в Новобаварському районі сталася масштабна пожежа в будівлі промислового підприємства.

"Близько 6:30 пожежа локалізована. Постраждалих немає. Причини пожежі встановлюються", - повідомив очільник ОВА.

Також близько 6 ранку окупанти обстріляли с. Коробочкине Чугуївського району. Сталася пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

Вчора ввечері близько 21:30 ворог завдав удару 3 ракетами по с. Стара Гнилиця Чугуївського району. Пошкоджені теплиці, сталася пожежа. Без постраждалих.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджені будівлі цивільного підприємства, сталося кілька пожеж за межами населених пунктів, горіли лісосмуги та трава.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби поранення отримали 2 мирних мешканця. В Чугуївському районі поранена жінка 71 року, в Ізюмському - чоловік 58 років.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Російські окупанти використовують проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки та авіацію. Наші захисники надійно утримують позиції, завдаючи ворогу втрат. Протягом доби ворог не здійснював спроб іти в наступ на Харківщині", - підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, Харківська обласна військова адміністрація оголосила про встановлення комендантської години на всю добу 24 серпня, а також про продовження її щодня на дві години увечері та на годину вранці. Голова ОВА Олег Синєгубов дав зрозуміти, що це робиться аби "не дати ворогу шансів на жодні провокації".