Армія РФ продовжує обстрілювати Харківщину

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, обстріли окупантів протягом доби зафіксували у Куп'янському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському районах області.

Зокрема у населених пунктах: Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб.

Внаслідок обстрілів у селі Підлиман, що в Ізюмському районі, отримав травми 60-річний чоловік. Постраждалий госпіталізований у важкому стані до медичної установи.

Крім того, в області триває розмінування, піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 312 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, через ворожі обстріли 9 грудня в Куп'янську сталася пожежа на складських приміщеннях. В Золочеві також була пошкоджена адмінбудівля, а в Золочевській громаді - об‘єкт інфраструктури.