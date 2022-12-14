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Армія РФ продовжує обстрілювати Харківщину
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районі Гряниківки Дворічанської громади", - повідомив він.
За його словами, обстрілів окупантів зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове. А також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, під обстрілами ворога були Харківський та Чугуївський райони. Обійшлось без жертв та постраждалих.
Нагадаємо, російські окупаційні війська вночі 13 грудня вдарили ракетами по Куп'янську Харківської області, внаслідок чого загорілася адмінбудівля.