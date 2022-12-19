Армія РФ продовжує обстрілювати Харківщину

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів з танків, мінометів та артилерії по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківщини, що розташовані недалеко від кордону з РФ та лінією зіткнення. Найбільше потерпає від обстрілів Куп'янський район", - зазначив він.

Вчора внаслідок обстрілу смт Ківшарівка Куп'янського району осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований, медики оцінюють його стан як легкий.

В смт Дворічна обстрілом росіян пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. Без постраждалих.

Також протягом доби ворог обстрілював райони населених пунктів Вовчанськ Чугуївського району, Стрілеча та Глибоке Харківського району, Новомлинськ Куп'янського району та інші.

На деокупованих територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що раніше Синєгубов повідомив, що у селі Гракове Чугуївського району підірвався на міні 32-річний працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій, який у тяжкому стані був госпіталізований до лікарні.