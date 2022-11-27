Армія РФ продовжує обстрілювати Харківщину: пошкодили олійне підприємство

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Харківську область та завдавати ударів із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під постійними артилерійськими обстрілами Вовчанськ, прикордонні села Харківського району, Куп‘янськ та Купянський район", - зазначив він.

У Куп’янському районі рятувальники гасили пожежі у приватних домоволодіннях, гаражах, пошкоджені більше 10 автомобілів.

У Вовчанській громаді є пошкодження олійного підприємства.

За добу медики госпіталізували чоловіка 68 років та жінку 81 років, які отримали поранення після обстрілів у Куп‘янську. 50-річний чоловік отримав вибухову травму у Ківшарівці, також госпіталізований до лікарні.

У селі Шульське, що в Лозівському районі, 62-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. На жаль, загинув на місці.

Нагадаємо, 25 листопада росіяни кілька разів влучили ракетами С-300 по Чугуєву, є пошкодження нежитлових приміщень. Жертв серед цивільного населення немає.